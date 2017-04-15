Погода в пасхальные выходные: ожидаются дожди

15.04.17 13:01Сколько просмотров этой статьи126Сколько комментариев этой статьи0

На Пасху почти по всей территории Украины пройдут дожди.

Погода в Украине в Великую субботу, 15 апреля, ожидается сухой, дневная температура будет колебаться между 10 и 17 градусами выше нуля, сообщает Гидрометцентр. На Пасху, 16 апреля, почти по всей территории Украины будут дожди.

В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до трех градусов, днем поднимется до 13. На Пасху в столице обещают дождь, температура воздуха 11-13 градусов тепла.

Дождливо в субботу будет в Волынской, Ровенской области, а также на востоке - в Харьковской и Луганской. Ветер на большей части областей - 7-12 м/сек. В воскресенье, 16 апреля, на Харьковщине также дождь.

Однако в большинстве восточных областей в субботу дождей не ожидают, столбик термометра днем поднимется до 16 градусов тепла.

На Пасху в восточных районах погодные условия изменяться - в Луганской и Донецкой областях обещают сухую погоду, но немного облачно. Температура днем поднимется до 12-14 градусов тепла.

На западе переменная облачность без осадков с температурой 11-15 градусов тепла. На севере сухо с температурой до 13 градусов тепла. Однако на Пасху во всех северныъ областях ожидаются дожди, воздух прогреется до 13 градусов тепла.

На Закарпатье в пасхальные выходные ожидается местами небольшой дождь, в горах местами с мокрым снегом.

Кроме того, синоптики предупредили, что 15-17 апреля в высокогорье Закарпатской области сохранится умеренный уровень лавинной опасности.

В Крыму в пасхадьные выходные будет стоять теплая и сухая погода, температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла.

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