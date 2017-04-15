В Киеве проходит митинг за цирк без животных

На акцию собрались около 500 человек, сейчас активисты подписывают петицию в комитет Верхой Рады по экологии

Сегодня, 15 апреля, в столице протестуют против использования животных в цирковых представлениях. На акции собрались около 500 человек, но люди все время подходят, передает корреспондент Сегодня. Собравшиеся подписывают петицию в Комитет ВР по экологии.

Вместе с тем, цирк "Кобзов" установил сцену, где раздают шарики с призывом поддержать цирк. Участники говорят, что причин для проведения митинга достаточно много. Это и ужасные условия содержания животных, и издевательства над ними в процессе дрессировки, и угроза для людей и детской психики, а также негуманность самих представлений.