08.04.17 09:381310
В Киеве проходит митинг за цирк без животных
|15.04.17 13:09
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На акцию собрались около 500 человек, сейчас активисты подписывают петицию в комитет Верхой Рады по экологии
На акцию собрались около 500 человек, сейчас активисты подписывают петицию в комитет Верхой Рады по экологии
Сегодня, 15 апреля, в столице протестуют против использования животных в цирковых представлениях. На акции собрались около 500 человек, но люди все время подходят, передает корреспондент Сегодня. Собравшиеся подписывают петицию в Комитет ВР по экологии.
Вместе с тем, цирк "Кобзов" установил сцену, где раздают шарики с призывом поддержать цирк. Участники говорят, что причин для проведения митинга достаточно много. Это и ужасные условия содержания животных, и издевательства над ними в процессе дрессировки, и угроза для людей и детской психики, а также негуманность самих представлений.