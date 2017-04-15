В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий

15.04.17 13:42Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

Повышение выплат будет наибольшим у тех, кто вышел на пенсию до 2012 года

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию ZN.ua рассказал, кому больше всех повезет от осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года.

По его словам, больше всего от осовременивания пенсий выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия – 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше – 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", – заявил Рева.

Он отметил, что на осовременивание пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.

Похожие новости

21.04.17 15:13Повышения военных пенсий с первого октября не будет, — Рева

18.04.17 19:46Чтобы пенсии стали больше, пенсионеров должно стать меньше

05.04.17 16:27Кабмин отменит оплату комуслуг в рассрочку

05.04.17 15:14Кабмин увеличил одноразовые выплаты к 8 и 9 мая

29.03.17 12:24Полную монетизацию льгот в Украине проведут в 2018 году, - Рева

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика