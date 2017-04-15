В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий

Повышение выплат будет наибольшим у тех, кто вышел на пенсию до 2012 года

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию ZN.ua рассказал, кому больше всех повезет от осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года.

По его словам, больше всего от осовременивания пенсий выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия – 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше – 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", – заявил Рева.

Он отметил, что на осовременивание пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.