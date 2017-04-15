Пассажирка родила девочку в поезде "Киев-Мариуполь"

15.04.17 13:59Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

В ночь на 15 апреля у одной из пассажирок поезда "Киев-Мариуполь" начались роды. Помощь женщине оказывали проводники. Об этом в своем "Фейсбуке" рассказал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Проводницы сообщили машинисту, вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь. Железнодорожники оперативно вызвали скорую на ближайшую станцию - Запорожье. Сейчас роженица и младенец находятся в роддоме в Запорожья под наблюдением врачей. Такой случай на железной дороге уже не первый, - рассказал Балчун.

По его словам, в последний раз подобный инцидент был в августе 2012 года. Тогда проводник плацкартного вагона поезда Одесса-Харьков Роман Федько также принял роды у пассажирки.

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