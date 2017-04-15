Укроборонпром не знает, что делать с крейсером "Украина"

15.04.17 19:06Сколько просмотров этой статьи225Сколько комментариев этой статьи0

Глава государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что пока не известна дальнейшая судьба ракетного крейсера "Украина", который базируется в Николаеве.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга, сообщает издание "Укринформ".

"Ракетный крейсер "Украина" находится на предприятии "Укроборонпром", но он в собственности Министерства обороны. Решения о передаче на наш баланс еще нет. Поэтому какова его дальнейшая судьба, достраивать или нет, мы не можем сказать", - заявил Романов.

Напомним, в конце марта Президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории Николаевского завода имени 61 коммунара. Сейчас над проектом демилитаризации работает Кабмин.

Как известно, ракетный крейсер "Украина" уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР. В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В 2000-01 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага. Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.

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