Первомайская ГЭС уйдет с молотка

Фонд госимущества готовит аукцион

Как сообщает "Hub", фонд государственного имущества (ФГИ) завершил разработку проекта распоряжения Кабинета министров Украины об условиях продажи Единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции в Николаевской области, — сообщила пресс-служба ФГИ.

Как уточняют в Фонде, в соответствии с проектом, компания планируется к продаже на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

«Продажа Единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции является одним из ключевых объектов приватизации в 2017 году. Привлечение частного инвестора позволит обеспечить поступления денежных средств в государственный бюджет и инвестиций на само предприятие, которое будет способствовать модернизации его мощностей», — отчитались в ФГИ.

Как известно, в конце прошлого года ФГИ продал на открытых аукционах имущественные комплексы Мигиевской и Константиновской ГЭС. Цена продажи компаний поднялась в 5 раз по сравнению со стартовой и составила соответственно 52,5 млн грн и 64 млн грн соответственно. Участие в конкурсах тогда приняли 16 компаний.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило технико-экономическое обоснование по строительству Каховской ГЭС-2.

Также Hubs писал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ставил задачу украинским энергетикам удвоить удельный вес производства гидроэнергетики в общей структуре энергогенерации. По словам премьера, поставлена задача нарастить производство э/э предприятиями «Укргидроэнерго» до 16%.