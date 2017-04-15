Первомайская ГЭС уйдет с молотка

15.04.17 19:58Сколько просмотров этой статьи211Сколько комментариев этой статьи0

Фонд госимущества готовит аукцион

Как сообщает "Hub", фонд государственного имущества (ФГИ) завершил разработку проекта распоряжения Кабинета министров Украины об условиях продажи Единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции в Николаевской области, — сообщила пресс-служба ФГИ.

Как уточняют в Фонде, в соответствии с проектом, компания планируется к продаже на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

«Продажа Единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции является одним из ключевых объектов приватизации в 2017 году. Привлечение частного инвестора позволит обеспечить поступления денежных средств в государственный бюджет и инвестиций на само предприятие, которое будет способствовать модернизации его мощностей», — отчитались в ФГИ.

Как известно, в конце прошлого года ФГИ продал на открытых аукционах имущественные комплексы Мигиевской и Константиновской ГЭС. Цена продажи компаний поднялась в 5 раз по сравнению со стартовой и составила соответственно 52,5 млн грн и 64 млн грн соответственно. Участие в конкурсах тогда приняли 16 компаний.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило технико-экономическое обоснование по строительству Каховской ГЭС-2.

Также Hubs писал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ставил задачу украинским энергетикам удвоить удельный вес производства гидроэнергетики в общей структуре энергогенерации. По словам премьера, поставлена задача нарастить производство э/э предприятиями «Укргидроэнерго» до 16%.

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