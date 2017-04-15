ООН: в Нигерии более миллиона человек находятся на грани голода

На северо-востоке Нигерии более миллиона человек нуждается в помощи. На сегодняшний день там более одного миллиона жителей находятся на грани голода.

Об этом заявил заместитель координатора ООН по гуманитарным вопросам Питер Лундберг утверждает.

По его словам, Нигерия переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете. Об этом сообщили "Anadolu".

В эту часть Нигерии периодически направляют гуманитарную помощь. Однако, по данным ООН, лишь 15 процентов гуманитарки доходит до конечной цели. На сегодняшний день на помощь тамошним жителям необходимо порядка 242 миллионов долларов.

Перед этим голод признали официально в Южном Судане, где также от недоедания уже начали умирать люди.

По данным ООН в Африке и на Ближнем Востоке от голода рискуют умереть в общей сложности 1,4 миллиона детей. В Йемене от недоедания страдают 462 тысячи детей, в северо-восточной части Нигерии 450 тысяч, а в Сомали голодная смерть угрожает 185 тысячам детей. Кроме того, более 270 тысяч детей страдают от недоедания в Южном Судане.