В Италии скончалась самая старая женщина планеты

15.04.17 21:44Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

В Италии в возрасте 117 лет ушла из жизни самая старая женщина на Земле Эмма Морано. Об этом 15 апреля сообщило местное агентство ANSA со ссылкой на родственников женщины.

Эмма Морано Она родилась в 1899 году в коммуне Чивьяско на севере Италии. Последние годы она проводила в коммуне Вербания у озера Лаго-Маджоре.

При жизни женщина успела поделиться одним из секретов своего долголетия. Напротяжении 97 лет она употребляла по два куриных яйца в день – одно варенное и одно сырое. Также Эмма ела много печенья, а вот от мяса уже в пожилом возрасте женщина отказалась.

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