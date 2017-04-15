В Николаев везут Благодатный огонь

15.04.17 22:11Сколько просмотров этой статьи255Сколько комментариев этой статьи0

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с Благодатным огнем, который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь доставила делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием, об этом сообщил в Фейсбук в прямой трансляции глава фракции Оппозиционного блока в Николаевском горсовете Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов также сообщил, что в скором времени Благодатный огонь будет доставлен в Николаев.

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