В Николаев везут Благодатный огонь

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с Благодатным огнем, который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь доставила делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием, об этом сообщил в Фейсбук в прямой трансляции глава фракции Оппозиционного блока в Николаевском горсовете Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов также сообщил, что в скором времени Благодатный огонь будет доставлен в Николаев.