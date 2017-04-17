С завтрашнего дня на Николаевщине ожидается минусовая температура и снег!

Неутешительный прогноз погоды для Николаевской области публикуют все метеосайты.

Так, по прогнозам синоптиков, снижение температуры начнется во вторник: ночью похолодает до 3 градусов тепла, днем +6, весь день дождь.

А потом незначительное потепление в среду, и снежный шок в четверг 20 апреля.

Дождь, который по прогнозу будет лить весь день (температура +2), вечером сменится сильным снегом при нулевой температуре.

По ощущениям вообще будет -2! Ночью с четверга на пятницу все также будет снежить. Днем столбик термометра доползет до +5, а вечером похолодает до минус 1! В ночь с пятницы на субботу минус 4…

Следующие выходные, 22 и 23 апреля, обещают быть ясными, но холодными. Синоптики прогнорзируют, что выше 10 градусов тепла днем не будет.