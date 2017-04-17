С 1 сентября в интернаты прекратят набирать детей при живых родителях без крайней необходимости

17.04.17 10:09Сколько просмотров этой статьи114Сколько комментариев этой статьи0

С 1 сентября 2017 года Министерство образования Украины намерено прекратить набирать в интернаты детей, которые не являются сиротами, это будет происходить только при исключительных обстоятельствах. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, в интервью ZN.UA.

«С 1 сентября Минобразования намерено прекратить набирать в интернаты детей с родителями без крайней необходимости», говориться в сообщении.

«Сейчас — 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей», — отметил министр. По его словам, число детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 года там содержалось более 99 тыс детей, то сейчас — 106 тыс. При этом министр отметил, «тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей».

Как сообщает "NEWS 24", глава Минобразования сообщил, что с 1 сентября Министерство образования намерено перестать принимать детей в подобные учреждения без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство.

«Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы», — подчеркнул Рева.

Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.

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