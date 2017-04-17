08.04.17 09:381310
В Украине объявлено штормовое предупреждение
|17.04.17 12:54
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Синоптики прогнозируют сильный ветер и заморозки
Синоптики прогнозируют сильный ветер и заморозки
В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Украины.
Так, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, сильные осадки и порывы ветра. "В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0 – 5 градусов, на поверхности почвы 3 – 8 градусов, температура днем 2 – 9 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет дождь с мокрым снегом, местами прогнозируются сильные осадки и порывы ветра 15 – 22 м/с.