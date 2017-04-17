В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный ветер и заморозки

В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Украины.

Так, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, сильные осадки и порывы ветра. "В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0 – 5 градусов, на поверхности почвы 3 – 8 градусов, температура днем 2 – 9 градусов тепла", – говорится в сообщении.

В южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет дождь с мокрым снегом, местами прогнозируются сильные осадки и порывы ветра 15 – 22 м/с.