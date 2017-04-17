08.04.17 09:381310
Пасха в АТО: ни один украинский военный не погиб - Минобороны
|17.04.17 14:00
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На Донбассе в зоне АТО за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге, передает "Украинская правда".
На Донбассе в зоне АТО за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге, передает "Украинская правда".
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое воинов получили ранения и травмы", - сказал он.
Лысенко также сообщил, что больше всего обстрелов произошло на мариупольском направлении. Там режим "тишины" боевики нарушали 13 раз, в 4 случаях применяли минометы. В частности, минометные обстрелы произошли в Павлополе, Гнутово и Водяном.
На донецком направлении зафиксировано 6 вражеских обстрелов, тяжелое вооружение не применялось. Основные боевые действия развернулись в районе Зайцево. Также серия вооруженных провокаций произошла в районе Авдеевки.
На луганском направлении зафиксировано 3 обстрела.
Напомним, что за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим "тишины".