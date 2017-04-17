Пасха в АТО: ни один украинский военный не погиб - Минобороны

На Донбассе в зоне АТО за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге, передает "Украинская правда".

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое воинов получили ранения и травмы", - сказал он.

Лысенко также сообщил, что больше всего обстрелов произошло на мариупольском направлении. Там режим "тишины" боевики нарушали 13 раз, в 4 случаях применяли минометы. В частности, минометные обстрелы произошли в Павлополе, Гнутово и Водяном.

На донецком направлении зафиксировано 6 вражеских обстрелов, тяжелое вооружение не применялось. Основные боевые действия развернулись в районе Зайцево. Также серия вооруженных провокаций произошла в районе Авдеевки.

На луганском направлении зафиксировано 3 обстрела.

Напомним, что за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим "тишины".