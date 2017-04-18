Facebook изменит политику обработки видео, после трансляции убийства в сеть

Компания Facebook пересмотрит политику обработки видеоматериалов, содержащих насилие, и других сомнительных публикаций, после того как в социальной сети было показано видео убийства. Об этом сообщает Reuters.

По словам вице-президента Facebook по международной деятельности Джастина Ософски, компания пересматривает процедуру оповещения модераторов о сомнительных материалах на сайте, "чтобы люди могли сообщать о видео и других материалах, которые нарушают стандарты, так легко и быстро, насколько это возможно".

Он рассказал, что всего преступник разместил три видео, но о первом компания не получила оповещения. Сообщение о втором видео пришло только через 1 час и 45 минут после его публикации, а сообщения о третьем видео, которое содержит признание преступника, поступило только по окончании трансляции.

"Мы уделяем первостепенное внимание отчетам о серьезных последствиях для безопасности нашего общества, и работаем над тем, чтобы процесс модерирования публикаций происходил быстрее", - сказал вице-президент.

Напомним, что в американском городе Кливленд (штат Огайо) в понедельник, 17 апреля, был объявлен в розыск преступник, совершивший убийство с трансляцией в соцсети.