08.04.17 09:381310
Балаклею полностью очистили от боеприпасов
|18.04.17 10:00
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Также очищена территория девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
Также очищена территория девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
В Харьковской области пиротехники полностью очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и прилегающих девяти населенных пунктов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям утром во вторник, 18 апреля.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 165 человек и 44 единицы спецтехники. Пиротехники ГСЧС дежурят в круглосуточном режиме, добавили в ведомстве. Отмечается, что на месте происшествия продолжает работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ранее в ГСЧС заявляли, что 10 км зону вокруг арсенала в Балаклее планируется полностью очистить от взрывоопасных предметов до 18 мая текущего года.
В результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.