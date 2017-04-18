Балаклею полностью очистили от боеприпасов

Также очищена территория девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

В Харьковской области пиротехники полностью очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и прилегающих девяти населенных пунктов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям утром во вторник, 18 апреля.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 165 человек и 44 единицы спецтехники. Пиротехники ГСЧС дежурят в круглосуточном режиме, добавили в ведомстве. Отмечается, что на месте происшествия продолжает работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее в ГСЧС заявляли, что 10 км зону вокруг арсенала в Балаклее планируется полностью очистить от взрывоопасных предметов до 18 мая текущего года.

В результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.