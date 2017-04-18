Крейсер "Украина" в Николаеве могут отправить на металлолом (видео)

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», который почти 30 лет стоит в доках Николаевского завода им. 61 коммунара, оказывается, «ничейный» — об этом говорится в журналистском расследовании ICTV, пишет "БлиNКом".

Несмотря на то, что крейсер «Украина» уже был готов на 95%, его готовы пустить на металл, чтобы выплатить задолженность по зарплатам работникам завода им. 61 коммунара.

В частности, такую идею озвучил заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, которого в сентябре прошлого года КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ИМ. 61 КОММУНАРА ОБВИНИЛ В БЛОКИРОВАНИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.

При этом, как оказалось, и ГП «Укроборонпром», и Минобороны открещиваются от к»Украины», уверяя, что у них на балансе крейсер не состоит. Подробнее об этом — в видеорасследовании.

Кстати, в марте 2016 -го советник Порошенко, который на Николаевщине также является ГЛАВОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ БПП, обещал, что ПОДДЕРЖИТ ЗАВОД ИМ. 61 КОММУНАРА

Также год назад, в апреле 2016-го, недостроенный крейсер «Украина» приглянулся представителю военно-промышленного комплекса Индии – вице-адмиралу, помощнику военного атташе Ганеш Махадевану.

Во время визита, он ознакомился с производственными мощностями завода и осмотрел крейсер «Украина», отметив достаточно высокое общее состояние корабля, о чем доложит руководству ВМФ Индии.