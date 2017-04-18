В связи с погодой в Николаеве ремонт дорог приостановлен

Сегодня, 18 апреля, на Николаевщине значительно ухудшились погодные условия, в связи с этим были временно прекращены ремонтные работы по реконструкции асфальтного покрытия.

18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 ° С, на поверхности почвы 3-8 ° С, температура днем 2-9 ° С, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-24 м/с.