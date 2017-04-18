В Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля В городе Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, вынужденные каникулы ввели в связи со сложными погодными условиями и «несоответствием температурного режима санитарным нормам». В соответствии с распоряжением городского головы от 18 апреля 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля, - сказал вице-мэр Николаева Евгений Шевченко. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама