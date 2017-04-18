В Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля

18.04.17 13:43Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

В городе Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, вынужденные каникулы ввели в связи со сложными погодными условиями и «несоответствием температурного режима санитарным нормам».

  • В соответствии с распоряжением городского головы от 18 апреля 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля, - сказал вице-мэр Николаева Евгений Шевченко.

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