08.04.17 09:381310
В Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля
|18.04.17 13:43
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В городе Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля.
В городе Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, вынужденные каникулы ввели в связи со сложными погодными условиями и «несоответствием температурного режима санитарным нормам».
- В соответствии с распоряжением городского головы от 18 апреля 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля, - сказал вице-мэр Николаева Евгений Шевченко.