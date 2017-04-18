В Веселиновской районной больнице открыли «Окошко жизни»

18.04.17 16:29Сколько просмотров этой статьи102Сколько комментариев этой статьи0

В детском отделении Веселиновской центральной районной больницы открыто «Окошко жизни». Оно функционирует круглосуточно и предоставляет родителям, которые не могут воспитывать младенцев в семье, шанс сохранить им жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Напомним, в целях профилактики младенческой смертности председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поручил председателям РГА и руководителям городов областного значения создать условия в больницах области для приема новорожденных детей, родители которых не планируют оставить их в семье.

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