В Веселиновской районной больнице открыли «Окошко жизни»

В детском отделении Веселиновской центральной районной больницы открыто «Окошко жизни». Оно функционирует круглосуточно и предоставляет родителям, которые не могут воспитывать младенцев в семье, шанс сохранить им жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Напомним, в целях профилактики младенческой смертности председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поручил председателям РГА и руководителям городов областного значения создать условия в больницах области для приема новорожденных детей, родители которых не планируют оставить их в семье.