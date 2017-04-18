08.04.17 09:381310
В Николаеве закрывают на ремонт линию трамвая к яхт-клубу
|18.04.17 17:23
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С 18 апреля сроком более чем на месяц будет закрыта линия трамвая в Николаеве к яхт-клубу по улицам Никольской и Потемкинской - ее будут ремонтировать.
С 18 апреля сроком более чем на месяц будет закрыта линия трамвая в Николаеве к яхт-клубу по улицам Никольской и Потемкинской - ее будут ремонтировать.
С 18 апреля по 28 мая будет закрыта линия трамвая по улицам Потемкинской и Никольской в Николаеве, так как пути на перекрестке этих улиц будут капитально ремонтировать.
В связи с этим на перекрестке Потемкинской и Никольской также будет временно закрыто движение автомобилей. По данному участку проходит маршрут №1 от Широкой балки до яхт-клуба.
Данная линия трамвая не ремонтировалась уже несколько десятков лет.