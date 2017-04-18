Как справиться с токсичными людьми: 5 стратегий

18.04.17 17:37Сколько просмотров этой статьи108Сколько комментариев этой статьи0

Вокруг нас есть немало людей с негативной энергетикой: одни только и делают, что жалуются, другие в любой ситуации находят сплошные минусы.

Таких людей "токсичными", поскольку они негативно влияют на эмоциональное состояние окружающих.

Портал radota.ua поделился советами, что делать, если в вашем окружении появился "токсин".

1. Очертите границы

Вы вовсе не обязаны сидеть на месте и выслушивать то, что вы слушать не хотите! Так что устанавливайте "лимиты" и обозначьте расстояние между собой и человеком с "негативным подходом".

Тех, кто постоянно ноет и жалуется, тоже постарайтесь избегать. Такие люди своим отношением к жизни просто разрушают идеи и втягивают окружающих в депрессию.

2. Уходите от конфликтов

Не стоит ввязываться в конфликт каждый раз, как только нарисовался источник раздражения. Этим вы не только добавите негатива в собственную жизнь, но и завоюете славу конфликтного человека. Поэтому, вместо того, что вступать в "бой", постарайтесь игнорировать негативные выпады, контролировать эмоции и предотвращать накал страстей.

3. Управляйте ситуацией

Негативные люди часто ведут себя иррационально, поэтому не стоит тратить время и силы, пытаясь понять и объяснить их действия. Не давайте ситуации поглотить себя и делайте все возможное, чтобы не вовлекаться в чужие проблемы.

4. Ищите "положительных" людей

Установите контакты с приятными для вас людьми, и, как только почувствуете нехватку позитива, поговорите с кем-нибудь из них. Возможно, обсуждение ситуации с позитивно настроенным человеком поможет вам увидеть ее в новом свете.

5. Формируйте позитивный настрой

Наше счастье и благополучие слишком важны, поэтому не позволяйте грубой оценке извне влиять на то, как вы смотрите на ситуацию. Оставайтесь на позитиве, и, велика вероятность, что ваш оптимистичный настрой отпугнет "токсичных" людей – им с вами будет неинтересно.

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