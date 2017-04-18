В Николаеве появится еще один бюджет

Во вторник, 18 апреля, Николаевский городской голова Александр Сенкевич и представитель фундации ПАУСИ Леонид Донос подписали меморандум о сотрудничестве для реализации проекта «общественный бюджет».

Польско-украинский фонд сотрудничества ПАУСИ был основан в апреле 2005 года. Он является правопреемником польско-американско-украинской инициативы о сотрудничестве — ПАУСИ, уникальной трехсторонней программы. С 1999 года ПАУСИ направляла свою деятельность на передачу Украине успешного опыта Польши в переходе к рыночной экономике и построении демократического гражданского общества.

Территориальная община города Николаева стала одним из 11 участников проекта фундации ПАУСИ по поддержке внедрения бюджетов участия.

18 апреля в здании мэрии состоялся семинар «Общественный бюджет: приглашение к диалогу», в ходе которого украинские и польские эксперты представили опыт внедрения проекта общественного бюджета в городах Украины и Польши.

Александр Сенкевич рассказал, что в нынешнем году предложил бюджетной комиссии городского совета выделить на бюджет участия 5 миллионов гривен, что составляет 1 процент от бюджета развития города Николаева. По словам мэра, это вроде бы и небольшая сумма, однако николаевцам сначала следует научиться распределять выделенную часть городского бюджета на реализацию собственных проектов, участвовать в обсуждении приоритетов развития территориальной общины и ее отдельных территорий, готовить и обсуждать проекты общественного бюджета.

В прошлом году этот процесс шел очень вяло. Сегодня инициатива есть, надо, чтобы была реализация и контроль. Наблюдая за развитием процесса в других городах, я вижу, что в основном средства бюджета участия направляют на вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Лично я готов присоединиться и сделать все, что будет зависеть от городского головы - контроль, мотивация и прочее, - отметил мэр.

Он призвал участников сегодняшнего семинара - представителей органов местного самоуправления и общественных активистов - не оставлять вопрос без внимания, четко установив сроки реализации всех этапов реализации проекта бюджета участия. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.