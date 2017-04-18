В Николаеве к августу планируют завершить реконструкцию здания решеток очистительных сооружений

18.04.17 18:09Сколько просмотров этой статьи109Сколько комментариев этой статьи0

В ГКП "Николаевводоканал" до конца августа планируют завершить ремонт здания решеток Галициновских очистных сооружений. На данный момент работа по реконструкции зданий решеток, которые принимают городские сточные воды, выполнена на 25%. Также в приоритетах водоканала на следующий год применить новую технологию по очистке аэротенков - резервуаров биохимической очистки сточной воды, на которую уже готовится тендерная документация.

Об этом стало известно во вторник, 18 апреля, на выездном аппаратном совещании в Корабельном районе. На совещании присутствовал Николаевский городской голова, заместители городского головы, руководители департаментов и начальники управлений городского совета.

В ходе совещания начальник Галициновских очистных сооружений Василий Тельпис рассказал мэру и руководителям исполнительных органов городского совета о технологии очистки стоков и планах по их реконструкции на ближайшее время.

Все сточные воды города поступают в два коллектора, оттуда - в здание очистных решеток. В нем сейчас устанавливаем новые решетки фирмы «Гумбольдт». Они нужны для так называемой «грубой очистки». Весь мусор, который попадает из труб, задерживается в такой конструкции и извлекается специальным транспортером, - сказал он.

Осмотрев территорию, Александр Сенкевич высказал ряд замечаний по поводу неудовлетворительного состоянии трубы коллектора. Василий Тельпис ответил, что труба была повреждена вследствие коррозии и в рамках проекта реконструкции ее вскоре заменят на стеклопластиковую. Кроме этого, в планах - демонтировать приемный бункер и на его месте построить новый.

В результате мэр дал поручение привести в порядок прилегающую территорию, качественно провести ремонтные работы и подготовиться к проверкам представителей Европейского инвестиционного банка, благодаря которому модернизация очистных сооружений реализована.

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