В Днепре выпал снег

В городе Днепр 18 апреля выпал снег. Как сообщает «Информатор», осадки также вернулись и в Днепровскую область.

По информации издания, утром в городе шел сильный дождь, который потом сменился снегом. Фотографии опубликовали в сообществе «Типичный Днепр» «ВКонтакте».

Сообщается, что в Синельниковском районе ночью выпал снег и укрыл землю на 2 см. Дальше погода будет ухудшаться.

До субботы жителей региона ожидают порывы ветра 15−20 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега.

Самыми холодными будут ночи с 20 по 22 апреля: температура снизится до -1, а местами по области до -6 градусов, днем она составит +1…+6 градусов.