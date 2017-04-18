08.04.17 09:381310
На Николаевщине отменили занятия в школах из-за непогоды
|18.04.17 18:29
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В Новобугском и Новоодесском районах Николаевской области также отменили занятия в школах.
В Новобугском и Новоодесском районах Николаевской области также отменили занятия в школах.
Об этом сообщили руководители районов в «Фейсбук».
Глава Новобугской РГА Сергей Иванов написал, что в связи с непогодой прекращается обучение в школах района.
«Прошу родителей не выпускать в непогоду», — отметил Иванов. Замглавы Новоодесской РГА Александр Гриценко также сообщил, что в школах Новоодесского района отменили обучение с 19 по 21 апреля.