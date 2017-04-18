На Николаевщине отменили занятия в школах из-за непогоды В Новобугском и Новоодесском районах Николаевской области также отменили занятия в школах. Об этом сообщили руководители районов в «Фейсбук». Глава Новобугской РГА Сергей Иванов написал, что в связи с непогодой прекращается обучение в школах района. «Прошу родителей не выпускать в непогоду», — отметил Иванов. Замглавы Новоодесской РГА Александр Гриценко также сообщил, что в школах Новоодесского района отменили обучение с 19 по 21 апреля. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама