В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

За прошедший год материальное положение большинства украинцев ухудшилось

Об этом, как сообщает Politeka, свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Отвечая на вопрос «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое состояние вашей семьи», украинцы чаще всего отвечали, что их материальное положение «Намного ухудшилось» и «Несколько ухудшилось».

Хуже всего себя ощущают жители Николаева (69%), Сум (67%) и Запорожья (63%).

При этом в некоторых городах, таких как Ужгород, Луцк, Львов, Винница и Хмельницкий жители отмечают, что их жизнь осталась на прежнем уровне – более 30% опрошенных.

Примечательно, что 1% респондентов ответил, что их экономическое положение «гораздо улучшилось».

Так, улучшение жизни ощутили жители Ровно, Днепра, Кропивницкого, Винницы и Хмельницкого.

41% киевлян отметили, что их жизнь заметно ухудшилась. Незначительно ухудшение почувствовали 38% жителей столицы. 18% респондентов ответили, что они остались на прежнем уровне материальных благ. И лишь у 2% слегка улучшилось финансовое состояние.

Опрос проводился в 22 областных центрах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Также были опрошены жители Мариуполя и Северодонецка. Всего было опрошено 19200 респондентов.