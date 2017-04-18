Чтобы пенсии стали больше, пенсионеров должно стать меньше

Что именно предложил представитель МВФ, и что разозлило украинское правительство.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден 18 апреля выступил со статьей о пенсионной реформе. На которую остро отреагировал и подвергнул критике вице-премьер-министр по социальным вопросам Павел Розенко. Как известно, социальный блок правительства пообещал представить свой законопроект о пенсионной реформа до 16 мая 2017 года. А пока есть смысл выделить главные положения из заявления Рона ван Родена.

Среди них два главных и давно известных тезиса: спасти Пенсионный фонд и саму солидарную систему может уменьшение количества пенсионеров. Пути этому два: увеличить пенсионный возраст или уменьшить возможность досрочного выхода на заслуженный и оплачиваемый отдых. Ну и "промежуточные игры" с размером выплат и трудовым стажем: мало стажа - идти на малую пенсию, хочешь больше денег – работай дольше.

Для предпринимательства ван Роден тоже запас сюрпризы. Например, сокращать количество предприятий, где не платят социальные взносы на наемных работников. То есть, по сути – закрывать их, применяя государственное вмешательство.

И еще любопытное предложение: "Кроме того, следует жестко отрегулировать упрощенный режим налогообложения для малых предприятий, который создает большие возможности для уклонения от уплаты ЕСН и налогов.

Таким образом, можно предположить, что МВФ предлагает не только "закрутить" гайки в пенсионном возрасте, но и заставить бизнес платить в ПФ больше. Особенно, малый бизнес.