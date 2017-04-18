Биологи рассказали, как непогода ударила по урожаю

Больше всего пострадает абрикос.

В первую очередь заморозки угрожают цветущим деревьям – вишне и абрикосу. Последний, как раз более теплолюбивый. Поэтому для него риск больше. Проблема в том, что нет опыления деревьев, пчелы-то спрятались. Если заморозки продержатся еще несколько дней, фруктовые останутся без урожая, - сказал "КП" в Украине" научный сотрудник Национального ботанического сада имени Николая Гришко Владимир Кваша.

По словам Владимира Кваши, заморозки (до минус одного, двух градусов) в апреле – обычное явление. В этом году ситуацию усугубляет еще и снег.

Снег посреди весны и два градуса тепла практически по всей Украине – повод скорее для грусти, нежели для радости. В соцсетях пытаются шутить по поводу спрятанных на зиму пуховиков, которые придется снова достать. Фермеры сокрушаются по поводу гибели озимых и цветущих деревьев - урожая абрикосов и вишен в этом году не видать..