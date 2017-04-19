08.04.17 09:381310
Какие праздники планируют отменить в Украине
|19.04.17 08:32
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В этом году украинцам положено дополнительно 11 выходных, на Новый год, Рождество, Пасху, День Независимости, День Победы и т.д.
В этом году украинцам положено дополнительно 11 выходных, на Новый год, Рождество, Пасху, День Независимости, День Победы и т.д.
Если законопроект Института памяти поддержит парламент, уже в следующем году вместо 11 выходных останется девять. Восьмого марта и девятого мая остаются праздничными днями: концерты и официальные мероприятия никто отменять не планирует, однако выходных в эти дни не будет.
"Поскольку празднования государственных праздников должно способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национальной идентичности граждан Украины, на статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся с государственными и историко-культурными традициями украинского народа, имеют консолидирующий потенциал", – поясняют в документе.
Кроме того, если, к примеру, День Конституции, который остается выходным, преподает на субботу или воскресенье, переносить "свободный день" на понедельник никто не будет.
Какие дни останутся выходными:
День памяти и примирения – 8 мая
День Конституции – 28 июня
День Независимости – 24 августа
День защитников Украины – 14 октября
Новый год – 1 января
Рождество – 7 января
Пасха – дата меняется
День Святой Троицы – дата меняется
День труда – 1 мая
Отметим, в большинстве постсоветских стран на год преподает 11 выходных дней в честь праздников. Дополнительно 13 выходных – в России, Австрии. 14 выходных – в Испании, Мальте.
К слову, Испания занимает одно из первых мест по количеству праздничных выходных среди всех стран Европейского союза. Кроме положенного двухдневного "уикэнда", испанцы ежедневно отдыхают два-три часа после обеда (во время сиесты закрывается большинство магазинов и госучреждений).