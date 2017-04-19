Какие праздники планируют отменить в Украине

В этом году украинцам положено дополнительно 11 выходных, на Новый год, Рождество, Пасху, День Независимости, День Победы и т.д.

Если законопроект Института памяти поддержит парламент, уже в следующем году вместо 11 выходных останется девять. Восьмого марта и девятого мая остаются праздничными днями: концерты и официальные мероприятия никто отменять не планирует, однако выходных в эти дни не будет.

"Поскольку празднования государственных праздников должно способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национальной идентичности граждан Украины, на статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся с государственными и историко-культурными традициями украинского народа, имеют консолидирующий потенциал", – поясняют в документе.

Кроме того, если, к примеру, День Конституции, который остается выходным, преподает на субботу или воскресенье, переносить "свободный день" на понедельник никто не будет.

Какие дни останутся выходными:

День памяти и примирения – 8 мая

День Конституции – 28 июня

День Независимости – 24 августа

День защитников Украины – 14 октября

Новый год – 1 января

Рождество – 7 января

Пасха – дата меняется

День Святой Троицы – дата меняется

День труда – 1 мая

Отметим, в большинстве постсоветских стран на год преподает 11 выходных дней в честь праздников. Дополнительно 13 выходных – в России, Австрии. 14 выходных – в Испании, Мальте.

К слову, Испания занимает одно из первых мест по количеству праздничных выходных среди всех стран Европейского союза. Кроме положенного двухдневного "уикэнда", испанцы ежедневно отдыхают два-три часа после обеда (во время сиесты закрывается большинство магазинов и госучреждений).