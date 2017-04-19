Николаевцам поведали всю правду о безвизе

В городе Николаеве состоялся двухдневный семинар для журналистов южных областей, организованный представительством Европейского Союза в Украине и Интерньюз-Украина. Общей темой выступлений спикеров были евроинтеграционные процессы в стране. А начали - с безвиза, который украинцы получат (постучим по дереву!) в самом ближайшем времени.

Дождемся июня

Напомню, что Европарламент большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

Но для окончательного его введения осталось сделать еще несколько шагов. Так, 26 апреля ожидается решение послов ЕС по данному вопросу, 11 мая - решение Совета ЕС по иностранным делам, 15 мая - подписание, 22 мая - публикация в Официальном журнале ЕС, 11 июня - начало работы безвизового режима. Последние три даты - ориентировочные.

Впрочем, заверил журналистов пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Дэвид Стулик, оставшиеся согласования - не более чем формальности, поскольку основным в этой цепочке является политическое решение Европарламента, а оно уже принято.

Итак, что нужно помнить украинцам, которые ждут-не дождутся вожделенного безвиза? Во-первых, ездить в Европу без виз можно будет только по биометрическим загранпаспортам, в которые встроен чип, содержащий дополнительную информацию о владельце, в частности отпечатки пальцев.

Где оформить загранпаспорт в Николаеве

Получить такой документ можно в подразделениях Государственной миграционной службы Украины. В Николаеве это можно сделать в управлении Государственной миграционной службы в Николаевской области (ул. Декабристов, 5а, тел. (0512) 49-81-18), Заводском районном отделе УГМС (ул. Фрунзе, 2, тел. (0512) 56-32-23), Корабельном районном отделе УГМС (ул. Янтарная, 64, (0512) 25-50-91), Ингульском районном отделе УГМС (ул. 12-я Продольная, 42а, (0512) 21-81-62), «Укрпочте» (ул. Адмиральская, 27/1), в Николаевском центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» (ул. Садовая, 3в).

Страны «безвиза» и чемодан без ручки

После получения безвиза украинцам не надо будет получать визу для въезда в такие страны Евросоюза, как Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Также можно будет посетить без виз Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые не входят в Евросоюз, но входят в Шенгенскую зону. А вот для поездок в Великобританию и Ирландию, которые являются членами ЕС, и в дальнейшем понадобятся визы.

Те, кто не обзавелся биометрическим загранпаспортом, но имеет старый - без чипа, в Европу поехать тоже смогут, но в него обязательно надо вклеить визу. Словом, этот паспорт, как чемодан без ручки, нести тяжело, а выбросить жалко.

Заметим, что для детей биометрический загранпаспорт нужно делать отдельно.

Безвиз не дает право на трудоустройство

Еще один важный нюанс. Безвизовый режим позволяет находиться в разрешенных для посещения странах только 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. И нужно помнить, что безвиз дает право только на поездки в личных целях: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес-партнеров, посещение семинаров, конференций.

Безвизовый режим не предоставляет право на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту, учебу (для этих целей виза необходима).

...Плюс билет домой

Какие документы, кроме биометрического загранпаспорта, нужны украинцам для путешествий в Шенгенскую зону после получения безвиза? Турист должен быть готовым предъявить пограничнику обратный билет, рассказать ему о целях и маршруте своей поездки, предоставить документально подтвержденную информацию о наличии места жительства во время вояжа и наличии достаточных финансовых средств из расчета 40-50 евро в сутки.

Конечно, с «пристрастием» на границе будут допрашивать не каждого путешественника из длинной очереди, однако, чтобы избежать проблем, надо заблаговременно подготовить ответы на все возможные вопросы. В ином случае пограничник может отказать вам во въезде в его страну.

Некоторые крымчане вдруг вспомнили, что они украинцы

Эксперт Internews Виталий Рыбак полагает, что введение безвизового режима для нашей страны будет способствовать активизации деловых контактов между украинскими и иностранными бизнесменами, увеличению туристического потока и другим направлениям межгосударственных контактов.

Отдельная тема - Крым. Большинство его жителей после захвата полуострова «зелеными человечками» получили российские паспорта, однако когда случилась история с украинским безвизом, они вдруг вспомнили, что остаются гражданами Украины!

С припасенными внутренними украинскими паспортами (те, кто три года назад в приступе эйфории рвал их или сжигал, теперь восстанавливают оказавшиеся вдруг нужными книжицы с Тризубом) эти люди дружно отправились «на материк», чтобы... получить украинский биометрический «загран», ведь России-то безвиз и в далекой перспективе не светит.

И ничего незаконного в этом нет: согласно международному праву, крымчане по-прежнему граждане Украины.

После шага вперед...

А у Дэвида Стулика «Николаевские новости» поинтересовались, каким будет следующий, после получения безвиза, шаг Украины на пути в Евросоюз.

Пресс-атташе представительства ЕС в Украине ответил, что как таковых конкретных шагов не предвидится: процесс интеграции в Европу будет плавным и поступательным, и его скорость зависит от того, насколько динамично будут проводиться в нашей стране реформы, насколько украинское законодательство и жизненные стандарты будут приближаться к общеевропейским.