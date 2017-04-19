08.04.17 09:381310
На николаевских улицах грабить стали гораздо реже
|19.04.17 09:49
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Правоохранителям удалось стабилизировать состояние «уличной преступности» в Николаевской области.
Правоохранителям удалось стабилизировать состояние «уличной преступности» в Николаевской области.
Это связывают в том числе и с проведенными по инициативе облпрокурора Тараса Дунаса межведомственного и координационного совещаний.
Грамотно расставленные акценты и цели дали результат. Уменьшилось количество преступлений против собственности на 34 процента.
Из них краж - на 33 процента, грабежей - на 35 процентов, мошенничеств - на 43 процента и вымогательств - на 38 процентов стало меньше.
В то же время ситуация остается напряженной и это поле для работы правоохранителей, сообщает пресс-служба прокуратура Николаевской области.