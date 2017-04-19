На николаевских улицах грабить стали гораздо реже

Правоохранителям удалось стабилизировать состояние «уличной преступности» в Николаевской области.

Это связывают в том числе и с проведенными по инициативе облпрокурора Тараса Дунаса межведомственного и координационного совещаний.

Грамотно расставленные акценты и цели дали результат. Уменьшилось количество преступлений против собственности на 34 процента.

Из них краж - на 33 процента, грабежей - на 35 процентов, мошенничеств - на 43 процента и вымогательств - на 38 процентов стало меньше.

В то же время ситуация остается напряженной и это поле для работы правоохранителей, сообщает пресс-служба прокуратура Николаевской области.