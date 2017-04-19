08.04.17 09:381310
Погода в Украине : 19-23 апреля
|19.04.17 10:08
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На этой неделе в Украине ожидается похолодание, местами выпадет мокрый снег. Ночью прогнозируются заморозки до -4°С.
На этой неделе в Украине ожидается похолодание, местами выпадет мокрый снег. Ночью прогнозируются заморозки до -4°С.
В среду, 19 апреля, прогнозируется значительная облачность, на востоке страны выпадут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью 0...+7°С, днем +2...+12°С.
В четверг, 20 апреля, в Украине сохранится облачная погода, на западе пройдут дожди, местами сильные. Ночью 0...+4°С, днем +7...+10°С.
В пятницу, 21 апреля, переменная облачность. Местами дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью -4…+5°С, днем +2...+10°С.
В субботу, 22 апреля, пасмурно и дождливо. Температура ночью 0...+5°С, в течение дня +5…+11°С.
В воскресенье, 23 апреля, сохранится сырая и прохладная погода. Температура воздуха днем +8…+14°С.