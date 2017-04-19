Турция продлила режим чрезвычайного положения еще на три месяца

ежим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца. Соответствующее решение сегодня одобрил турецкий парламент, передает CNNTurk.

Сообщается, что режим чрезвычайного положения в Турции продлевается еще на три месяца с 01:00 19 апреля 2017 года. Отметим, чрезвычайное положение продлевается уже в третий раз, оно связано с попыткой государственного переворота в июле 2016 года. Решение об очередном продлении режима ЧП рекомендовал принять Совет нацбезопасности страны, а правительство поддержало его.

Отметим, в Турции прошли тысячные протесты против результатов референдума, который состоялся 16 апреля. По итогам голосования расширены полномочия президента Турции. Теперь он может назначать членов кабинета министров, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. За поправки в Конституцию проголосовали более 51% жителей страны.