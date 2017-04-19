У Миколаєві оголосили штормове попередження Місцевих жителів просять залишитися вдома У Миколаєві оголосили штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. «За інформацією служби оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в найближчі години у Миколаєві очікується різке посилення північного вітру до 15-20 м/сек», - кінець цитати. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама