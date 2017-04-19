Николаевских призывников торжественно отправили на военную службу

В Николаеве отправили на службу в Вооруженных Силах Украины 45 призывников, сообщает "Шиповник".

Торжественная церемония отправки на военную службу состоялась сегодня, 19 апреля, в сессионном зале Николаевского областного совета, сообщает корреспондент Шиповника.

45 молодых призывников уже сегодня будут отправлены в учебный центр, который находится в Корабельном районе, где пройдут собеседования и проверки, по которым определят места их дальнейшей службы.

Пожелали удачи и мудрости призывникам и представители власти: вице-мэр Юрий Степанец, который воевал в зоне АТО и губернатор области Алексей Савченко.

— Я рад видеть перед собой настоящих мужчин, которые приняли решение отдать долг Родине. Возможно, некоторые из вас потом останутся на контрактной службе, а некоторые вернутся к мирной жизни. Но, как офицер, хочу сказать, что эти знания вам пригодятся, впитывайте их, как губка. Не зря говорят, что тяжело в учении — легко в бою, - Юрий Степанец.

Сам председатель Николаевской ОГА прийти не смог, однако, поручил произнести напутственную речь своему помощнику.

Также, представитель церкви освятил будущих воинов крещенской водой.