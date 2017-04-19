Завтра николаевцев приглашают сдать кровь для детской больницы

20 апреля, с 8.00 на областной станции переливания крови по адресу пер. Радио, 2, все неравнодушные могут прийти и сдать кровь для детской травматологии, сообщает Nikmedia.com.ua.

Молодежная общественная организация «UP», совместно со Всеукраинской молодежной общественной организацией «Ассоциация молодых доноров Украины», при поддержке народного депутата Украины, главы НОО партии «Возрождение» Артема Ильюка, начинают благотворительную акцию «Сдай кровь – спаси жизнь».

Инициатор этой благотворительной акции Александр Павлов хочет помочь маленьким пациентам травматологического отделения областной детской больницы, потому что по себе знает, как важна миссия доноров:

«У меня особенно трепетное отношение к персоналу областной детской больницы и главврачу Евгению Александровичу Шестопалову. Когда-то и мне пришлось быть пациентом этого травматологического отделения, и я очень благодарен докторам и всему персоналу за их благородный труд. Зная не понаслышке о нехватке донорской крови для детей, мне сложно оставаться в стороне. Мы хотим в первую очередь рассказать о донорстве и привлечь молодежь, объяснить им, что у каждого есть суперсила, которая может помочь спасти жизнь.»

Донором крови может стать любой желающий здоровый гражданин Украины в возрасте 18-60 лет, с массой тела не менее 50 кг. Важно знать, что нельзя употреблять алкоголь за 48 часов до процедуры, а лекарства, особенно, которые содержат анальгин, аспирин, – за 72 часа до процедуры.

Накануне сдачи крови необходимо поужинать: можно употреблять сладкий чай, сок, компот из сухофруктов, хлеб, сухари, вареные крупы, макароны на воде без масла, овощи, фрукты (кроме бананов). Необходимо пить больше жидкости. Важно хорошо отдохнуть, выспаться. В день процедуры рекомендуется легко позавтракать. За 2 часа до и 2 часа после процедуры запрещено курить.