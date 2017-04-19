Накопительная система пенсий позволит передавать их в наследство детям, — Розенко

Накопительная система пенсий позволит украинским пенсионерам передавать свои пенсии в наследство детям.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по социальным вопросам Павел Розенко.

“Этот законопроект, безусловно, мало касается нынешних пенсионеров из-за нерешительности политиков. Мне трудно ответить, почему закон не принимают 2 года.

Накопительная система – это отдельный вид накоплений, которые не проедаются сразу, как это происходит сейчас в солидарной системе. Этот ресурс является долговременной инвестицией под жестким контролем государства. Эта система позволяет не сгорать пенсионным вкладам, а приумножать их, накапливать. Таким образом дают возможность получить высокие пенсии в будущем”, – сказал Розенко.

По его словам, главной особенностью накопительной системы является возможность передачи этого ресурса в наследство.

“На сегодня такой возможности нет, и сейчас после смерти человека его родственники ничего не получают”, – отметил Розенко.