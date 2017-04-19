Украинцев порадовали списком документов для безвиза

19.04.17 13:12Сколько просмотров этой статьи93Сколько комментариев этой статьи0

В министерстве иностранных дел Украины рассказали, как будет происходиить прохождение европейских границ после наступления безвиза.

Как передает Politeka, об этом рассказал заместитель главы МИДа Вадим Пристайко.

В частности он утверждает, что после начала действия безвиза, показывать дополнительные документы на границе не придется.

«Никаких дополнительных документов, кроме тех, которые пограничник мог спросить у человека, который имел в паспорте визу, никто спрашивать не будет», — подчеркнул он.

Также чиновник напомнил, что безвизовый режим будет действовать для тех украинцев, которые получили биометрические паспорта. С таким паспортом в течение полугода гражданин Украины сможет находится в пределах Шенгенской зоны до 90 дней.

В то же время, в миграционной службе отметили, что безвиз действует лишь на туристические и бизнес-поездки. Для получения права на работу или учебу по-прежнему необходимо получать визу.

Те украицы, у которых в загранпаспорте стоит действующая шенгенская виза, смогут выезжать за границу, пока будет действовать виза. Загранпаспорта будут работать до срока завершения их действия.

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