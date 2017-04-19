В России семиклассник носит детей через реку, чтобы они могли попасть в школу

В его деревне живут всего четырнадцать семей, и власти отказываются строить ради них мост, передает Сегодня.

Илья Имеев ежедневно носит на себе местных школьников, чтобы они могли попасть в школу в соседней деревне. Населенные пункты с одной стороны разделяет пятидесятикилометровая "грунтовка", а с другой — неглубокая река, путь через которую составляет около трёх с половиной километров.

По словам матери Имеева, дети из деревни Батхай (Иркутская область России) постоянно ходят в школу через реку, как и их родители — за покупками. Альбина Имеева добавляет, что дети часто болеют из-за необходимости пробираться через холодную реку и сидеть на занятиях в мокрой одежде.

Переезжать из населенного пункта местные жители не собираются. Они объяснили журналистам, Батхай — золотое место для сельского хозяйства, а у каждой из четырнадцати живущих в деревне семей во владении находится собственный выводок скота с коровами и лошадьми.

Построить мост для Батхая местные власти отказались, поскольку его стоимость составила бы около 11 миллионов рублей. Отказом чиновники ответили и на просьбу жителей деревни предоставить брус для переправы, которую они бы сколотили самостоятельно.