В Китае представили официально Xiaomi Mi 6 Смартфон получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и экран 5,15 дюйма. Компания Xiaomi 19 апреля презентовала в Китае свой флагманский смартфон Mi 6, созданный на базе топового процессора последнего поколения Qualcomm Snapdragon 835, передает PhoneArena. Гаджет получил корпус из стеклянных панелей с изогнутыми кромками, а также стальную рамку. Смартфон имеет экран 5,15 дюйма с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), основную камеру с разрешением 12 Мп и фронтальную с разрешением 8 Мп. Доступны в смартфоне четырехосная оптическая стабилизация изображения, а также съемка видео 4K. Гаджет оснащен 6 ГБ оперативной памяти, и от 64 до 128 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3350 мАч. Новинка получила стандартный разъем для наушников 3,5-мм, USB Type-C, и поддержку двух SIM-карт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама