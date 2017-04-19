В Украине снижается безработица

19.04.17 17:56Сколько просмотров этой статьи99Сколько комментариев этой статьи0

Средний размер пособия в марте составил чуть более двух тысяч гривен.

Уровень безработицы в Украине за март снизился и составил 1,5% по сравнению с февралем 2017 года. Такие данные без учета аннексированного Крыма и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях обнародовала Государственная служба статистики в среду, 19 апреля.

Так, в марте в Государственной службе занятости было зарегистрировано 406,8 тысяч безработных против 439,3 тысяч месяцем ранее. Таким образом, число безработных уменьшилось на 32,5 тысяч человек.

В то же время из общего числа 332,8 тысячи человек получали пособие по безработице. Средний размер пособия на одного безработного в марте составил 2 028 гривен, что на 105 гривен больше, чем в феврале.

Напомним, согласно последним опросам 60% украинцев заявили, что работают, 40% – нет.

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