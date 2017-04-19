Николаевский зоопарк не имеет отношения к транспортировке троих своих тигрят в Сирию

19.04.17 18:39Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 19 апреля, постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта горсовета заслушала директора Николаевского зоопарка Владимира Топчего по вопросу перевозки животных. Речь идет о нашумевшей истории с тремя тигрятами из Николаевского зоопарка, которые были отправлены в зоопарк Сирии.

По словам Владимира Топчего, зоопарк уже проверила прокуратура. «У прокуратуры к нам вопросов нет, с нашей стороны все выполнено законно. Мы ведем обширную международную деятельность. Николаевский зоопарк является членом Европейской ассоциации зоопарков, и мы очень высоко ценим этот статус. Был заключен договор с сирийским зоодиллером Салехом Яхия, который занимается продажей и обменом животных. Он привез Николаевскому зоопарку пару каракалов, а взамен получил троих трехмесячных тигрят. Знаете, сколько в Украине на данный момент каракалов? Только наши двое» – сказал Владимир Топчий. По его словам, представитель сирийского зоопарка официально получил все необходимые документы на вывоз тигров за рубеж и ввоз в Сирию, ветеринарный сертификат государственного образца. Николаевский зоопарк к транспортировке животных не имел никакого отношения.

«При перегрузке в аэропорту Бейрута главному таможенному специалисту тигрята очень понравились и он сказал: «Эти тигры никуда не улетят. Мы их заберем». Была организована вся эта шумиха, тигрят забрали. Вчера состоялся суд, по решению которого животных должны вернуть Салеху Яхия», - объяснил Владимир Топчий. Он полагает, что вся эта история была раздута в прессе с целью нанести вред Николаевскому зоопарку

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения горсовета.

Напомним, что коробку с троими тигрятами из Николаевского зоопарка простояла с аэропорту Бейрута почти неделю. Один из работников аэропорта случайно заглянул в отверстие возле крышки и увидел трех сибирских тигрят. Об этом сообщили в зоозащитную организацию Animals Lebanon. Когда коробку открыли, то увидели, что трое четырехмесячных малышей лежали среди кала и мочи, голодные и обессиленные. При транспортировке тигрят в лечебницу они не могли даже подняться.

Было установлено, что зверей отправили из николаевского зоопарка в зверинец сирийского Дамаска. Зоозащитники обратились в суд с просьбой оставить их для реабилитации в Бейруте. Суд временно разрешил конфисковать тигрят. Однако покупатель животных боролся за право забрать малышей назад.

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