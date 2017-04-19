Госстат: стоимость украинской сельхозпродукции с начала года выросла 11%

19.04.17 19:57Сколько просмотров этой статьи99Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщили в Государственной службе статистики, средняя цена на сельхозпродукцию в Украине выросла на 11%.

В частности, продукты растительного происхождения выросли на 8,2%, а животноводческие товары – на 23,2%.

В Госстате отметили, что в сравнении с январем-мартом 2016 года, в этом году цены на реализацию аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины возросли на 11%.

Что касается 2017 года, то в феврале сельхозпродукция выросла в цене на 1,6%, по сравнению с мартом. В частности, растениеводческая продукция подорожала на 3,1%. А вот продукты животного происхождения подешевели в марте на 5,2%.

В ведомстве также сообщили, что в марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены были выше на 11,1%. Стоимость продукции растениеводства – на 8,6%, а животноводства – на 26,1%.

Отметим, что средние цены на реализацию аграрной продукции украинскими предприятиями в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. В частности, товары растениеводства – подорожали на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.

К слову, главный синоптик сайта Opogode.ua Наталья Диденко, написала на своей странице в Facebook, что ухудшение погодных условий и заморозки до минус 1-4 градусов ночью угрожают будущему урожаю плодовых деревьев в Украине. Очевидно, это может повлиять на стоимость сельхозпродукции уже в конце 2017 года.

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