В Украине с 1 мая вырастет прожиточный минимум

Вместе с прожиточным минимумом через пару недель вырастет и размер минимальной пенсии в Украине

В Государственном бюджете Украины на 2017-й зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды на протяжении года. Первое — с 1 мая 2017 года, а второе - с 1 декабря, пишет Сегодня.

ИТОГО

С января по май текущего года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 1544 грн. Уже в следующем месяце его поднимут до 1624 грн.

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При этом, как пишет издание, в Минсоцполитики признают, что установленной прожиточным минимум суммы не хватит даже на самый минимальный набор товаров и услуг.

ФАКТЫ

В случае смерти одного из родителей одинокая мать или отец имеют право на ежемесячную пенсию на ребенка до 18 лет (для студентов до 23 лет). Размер этой пенсии зависит от прожиточного минимума и дохода семьи. Так, от прожиточного минимума на ребенка отнимают среднемесячный доход семьи на одного человека. Разницу одинокому родителю выплачивают ежемесячно. Украинские пенсионеры на данный момент получают не меньше 1247 грн в месяц. В мае выплаты поднимут до 1312 грн.