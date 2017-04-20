На Южно-Украинской АЭС устанавливают системы Westinghouse для усиления безопасности

На Южно-Украинской АЭС приступили к реализации проекта по внедрению системы принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из гермооболочки при тяжелых авариях. Стартовое совещание с представителями компании Westinghouse — победителя тендера на поставку оборудования для выполнения данного постфукусимского мероприятия — состоялось 13 апреля.

Внедрение системы принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из гермооболочки входит в перечень постфукусимских мероприятий, направленных на усиление безопасности АЭС с учетом влияния аварийных ситуаций. Указанные системы будут установлены на южно-украинских энергоблоках №1 и №2.

Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет собственных средств компании «Энергоатом». Для блока №3 ЮУАЭС аналогичная система будет приобретена за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. На данном этапе начаты торги по выбору поставщика оборудования для третьего блока-миллионника Южно-Украинской АЭС.

«Система принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из гермооболочки предназначена для усиления водородной безопасности атомного энергоблока на случай тяжелой аварии. Этому служат также уже установленные системы измерения концентрации водорода и пассивные дожигатели водорода.

Система фильтрованного сброса парогазовой смеси включится в работу в случае, если система пассивного удаления (дожигатели) не справится с задачей», — разъясняет заместитель главного инженера ОП ЮУАЭС Андрей Биндюков.

По расчетам специалистов, возможность возникновения давления, способного даже при тяжелых авариях разрушить гермооболочку реакторов типа ВВЭР, используемых в Украине, мизерная.

Тем не менее, Энергоатом принял решение установить системы аварийного сброса парогазовой смеси из контайнмента энергоблока на всех отечественных атомных реакторах. Процесс внедрения системы состоит из двух этапов: первый – установка оборудования нефильтрованного сброса, второй — фильтрованного сброса.

В ходе первого этапа на блоках №1 и №2 в 2013-м и 2015 годах соответственно были смонтированы трубопроводы, способные обеспечить нефильтрованный сброс парогазовой смеси из гермооболочки.

На втором этапе, к реализации которого ныне приступили на южно-украинской площадке, будут установлены системы фильтрации, которые обеспечат минимизацию влияния на окружающую среду в случае аварийного сброса.

В соответствии с подписанным договором, первые поставки необходимого оборудования для энергоблока №1 будут осуществлены в 2018 году. Система фильтрации аварийного сброса компании Westinghouse относится к так называемому сухому типу, не требующему применения каких-либо химических реагентов.

В его основе лежит принцип механического удержания частиц. Система будет состоять из 11 сборных блоков-фрагментов, вес которых – от 800 килограммов до 1 тонны. В развитых «атомных» странах мира уже существует опыт установки систем Westinghouse, обеспечивающих принудительный фильтрованный сброс парогазовой смеси из гермооболочки реактора.

В частности, такими системами оснащены энергоблоки АЭС Бельгии. Не так давно своим опытом в этой области с южно-украинскими специалистами делились представители бельгийской компании Tractebel Engineering. Об этом сообщает izvestia.nikolaev.ua