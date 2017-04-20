Украинцы стали массово покупать посудомоечные машины

Также в нашей стране увеличился спрос на холодильники.

Украинцы стали активнее закупать посудомоечные машины.

В 2016 году, по сравнению с 2014 годом, в семьях стало на 37% больше посудомоечных машин.

Однако пока что многие по-прежнему моют посуду вручную. Только одна семья из ста пользуется посудомоечной машиной.

За 2 года увеличился спрос и на морозильники – их стало на 15% больше.

В то же время шить самостоятельно люди перестали. Потому количество швейных машин в пользовании снизилось.

Кухонные комбайны, кондиционеры и пылесосы также стали терять популярность среди населения. Их численность за 2 года снизилась на 2-3%.