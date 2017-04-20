Депутаты Николаевского горсовета соберутся на внеочередную сессию Во вторник, 25 апреля, депутаты Николаевского городского совета соберутся на внеочередную сессию. Об этом стало известно сегодня, 20 апреля, на заседании 18 сессии горсовета, передает корреспондент Шиповника. Так, по словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, сегодня депутаты собрались голосовать исключительно за земельные вопросы, все остальные важные вопросы они будут решать 25 апреля на внеочередной сессии. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама