Депутаты Николаевского горсовета соберутся на внеочередную сессию

20.04.17 11:37Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Во вторник, 25 апреля, депутаты Николаевского городского совета соберутся на внеочередную сессию.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля, на заседании 18 сессии горсовета, передает корреспондент Шиповника.

Так, по словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, сегодня депутаты собрались голосовать исключительно за земельные вопросы, все остальные важные вопросы они будут решать 25 апреля на внеочередной сессии.

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