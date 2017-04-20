08.04.17 09:381310
Депутаты Николаевского горсовета собрались на сессию (ТРАНСЛЯЦИЯ)
|20.04.17 11:04
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Сегодня, 20 апреля, проходит 18-я сессия Николаевского городского совета 7-го созыва.
Сегодня, 20 апреля, проходит 18-я сессия Николаевского городского совета 7-го созыва.
По предложению городского головы Александра Сенкевича депутатский корпус на сегодняшнем пленарном заседании будет рассматривать исключительно земельные вопросы.
Второе пленарное заседание сессии состоится во вторник, 25 апреля.