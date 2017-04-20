Депутаты Николаевского горсовета собрались на сессию (ТРАНСЛЯЦИЯ) Сегодня, 20 апреля, проходит 18-я сессия Николаевского городского совета 7-го созыва. По предложению городского головы Александра Сенкевича депутатский корпус на сегодняшнем пленарном заседании будет рассматривать исключительно земельные вопросы. Второе пленарное заседание сессии состоится во вторник, 25 апреля. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама