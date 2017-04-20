08.04.17 09:381310
В Николаевской области продолжает расти сумма задолженности предприятий по зарплате своим сотрудникам
|20.04.17 12:13
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Задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области продолжает расти и по состоянию на 1 апреля составляет 92,3 миллиона гривен.
Задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области продолжает расти и по состоянию на 1 апреля составляет 92,3 миллиона гривен.
Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты населения Николаевской ОГА.
Крупнейшими предприятиями – должниками на это время остаются: ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара», ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», ООО «Мостостроительный отряд № 73».