В Николаевской области продолжает расти сумма задолженности предприятий по зарплате своим сотрудникам Задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области продолжает расти и по состоянию на 1 апреля составляет 92,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты населения Николаевской ОГА. Крупнейшими предприятиями – должниками на это время остаются: ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара», ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», ООО «Мостостроительный отряд № 73». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама