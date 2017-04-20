08.04.17 09:381310
Аграрии получили 80 млн грн бюджетных дотаций за февраль
|20.04.17 11:57
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683 сельхозпроизводителя получили 79,8 млн грн выплат бюджетных дотаций в рамках программы по квазиаккумуляции НДС за февраль 2017 года
683 сельхозпроизводителя получили 79,8 млн грн выплат бюджетных дотаций в рамках программы по квазиаккумуляции НДС за февраль 2017 года
За февраль 2017 г. украинские аграрии получили 79,8 млн грн выплат бюджетных дотаций в рамках программы по квазиаккумуляции НДС. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Компенсация за февраль показала, что этот механизм работает, и аграрии уже получили средства. Я призываю всех аграриев регистрироваться и подавать документы на соответствующее возмещение", - сказал Кутовой.
Всего Государственной казначейской службой Украины перечислены с небюджетного счета Минагрополитики дотации 683 сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Как сообщалось ранее, Министерство аграрной политики Украины перечислило 306,3 млн грн для автоматической выплаты дотаций в рамках господдержки сельхозпроизводителей. Остатки средств будут перенесены на выплату дотаций за май.